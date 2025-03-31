В Черногории призвали заключить военное соглашение с Сербией и еще двумя странами

В Черногории хотят заключить военное соглашение с Сербией, Венгрией и Словакией

Черногории необходимо заключить соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Сербией, Венгрией и Словакией. Об этом в эфире телеканала Newsmax Balkans заявил Милан Кнежевич, депутат черногорской Скупщины (парламента) и председатель Демократической народной партии страны.

По его словам, Подгорица должна сделать это в ответ на пакт между непризнанным Косово, Хорватией и Албанией, который напрямую направлен против Сербии и Черногории.

«Эта история о том, что нас никто не тронет, потому что мы являемся членом НАТО — ну, и Хорватия, и Албания являются членами НАТО, почему они делают это сейчас», — сказал политик.

Он также отметил, что сейчас на Балканах создаются «военные союзы против православных».

18 марта министерства обороны Албании, Хорватии и непризнанного Косова подписали трехсторонний меморандум о военном сотрудничестве. Согласно заявления трех сторон, документ направлен на продвижение сотрудничества при наращивании оборонных мощностей, повышение оперативного взаимодействия, противодействие гибридным угрозам, укрепление стратегической устойчивости, а также на полную поддержку евроатлантической и региональной оборонной интеграции.

Ранее в Белграде заявили, что Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ.