Путин изменил порядок формирования ОНК

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении формирования общественных наблюдательных комиссий (ОНК) по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Принятые в законе изменения касаются механизма формирования ОНК, наблюдающих за соблюдением правозащитных норм в местах лишения свободы. Прежний порядок предусматривал, что все кадровые вопросы (включение новых членов или исключение действующих) решались только в рамках съездов или общих собраний общественных объединений, проводимых не чаще одного раза в несколько лет, что создавало существенные препятствия для своевременного обновления состава комиссий.

Согласно закону, такие решения смогут принимать и постоянно действующие руководящие органы этих организаций (например, коллегиальные выборные органы, подотчетные съезду или собранию), что позволит быстрее пополнять состав ОНК новыми членами и своевременно исключать тех, кто не исполняет свои обязанности. По мнению авторов инициативы, она призвана ускорить процесс и сделать работу ОНК более эффективной.

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