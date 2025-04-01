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Путин изменил порядок формирования ОНК

Путин подписал закон об ускорении формирования ОНК
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении формирования общественных наблюдательных комиссий (ОНК) по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Принятые в законе изменения касаются механизма формирования ОНК, наблюдающих за соблюдением правозащитных норм в местах лишения свободы. Прежний порядок предусматривал, что все кадровые вопросы (включение новых членов или исключение действующих) решались только в рамках съездов или общих собраний общественных объединений, проводимых не чаще одного раза в несколько лет, что создавало существенные препятствия для своевременного обновления состава комиссий.

Согласно закону, такие решения смогут принимать и постоянно действующие руководящие органы этих организаций (например, коллегиальные выборные органы, подотчетные съезду или собранию), что позволит быстрее пополнять состав ОНК новыми членами и своевременно исключать тех, кто не исполняет свои обязанности. По мнению авторов инициативы, она призвана ускорить процесс и сделать работу ОНК более эффективной.

1 апреля Путин также подписал закон, который предоставит многодетным семьям право на пользование бесплатной юридической помощью.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о борьбе с фиктивными браками мигрантов.

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