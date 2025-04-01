Президент Словакии раскритиковал саммиты ЕС по Украине

Неформальные саммиты и встречи, которые проходят в разных форматах в рамках Европейского союза, не приносят никаких конкретных планов по урегулированию ситуации на Украине, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в рамках совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает РИА Новости.

Пеллегрини подчеркнул, что стороны сошлись во мнении, что необходимо прийти к прочному миру на Украине, который гарантирует безопасность Словакии и Польше, чтобы это было долгосрочным, а не краткосрочным решением.

Он добавил, что ни одно из европейских государств не предложило конкретного плана по Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что достиг с европейскими партнерами договоренности о расширении доступа Киева к их разведывательной информации. С таким заявлением он выступил в ходе брифинга, посвященного итогам саммита «коалиции желающих».

Саммит «коалиции желающих» помочь Украине прошел в Париже 27 марта. Участие в нем приняли генсек НАТО Марк Рютте, ряд лидеров стран Евросоюза и Канады. Стороны обсудили не только будущее Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и отправку миротворческого контингента в страну. По мнению «коалиции желающих», это необходимо сделать, чтобы исключить возможное нападение на страну после достижения мира.

Ранее стало известно, что Украина получает 80% разведданных от союзников, в основном от США.