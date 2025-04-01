В Польше потребовали денег за прием новых беженцев

Кандидат в президенты Польши потребовал от ЕС заплатить за принятие украинцев

Европейский союз обязан сначала заплатить Польше за принятие беженцев с Украины, а потом вводить миграционный пакт. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, передает РИА Новости.

Он напомнил, что Польша уже приняла миллионы украинских беженцев, поэтому ЕС не может навязать ей какой-то миграционный пакт.

По словам Тшасковского, если Европейская комиссия попытается ввести какие-либо финансовые кары для Польши за отказ принимать других беженцев, то Варшава в тот же момент четко объявит, что ЕС должен заплатить республике за всех принятых украинцев.

Политик пообещал, что, если его изберут президентом Польши, он гарантирует отказ от принятия мигрантов по квотам ЕС.

Документ Евросоюза предполагает «систему солидарности»: государства, отказывающиеся принимать переселенцев, обязаны платить €20 тыс. за каждого непринятого мигранта. В феврале премьер-министр Польши Дональд Туск отверг такой подход, назвав его «несправедливым в условиях кризиса с украинскими беженцами».

Ранее стало известно, сколько украинских беженцев в Польше намерены вернуться домой.