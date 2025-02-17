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Маск назвал граждан США «вампирами» из-за возраста получающих пособия

Маск: в США живет много вампиров, которые получают социальные пособия
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Allison Robbert/Pool/Reuters

В Соединенных Штатах живет много «вампиров», которые получают социальные пособия. Об этом на своей странице в соцсети X заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE), американский предприниматель Илон Маск.

Таким образом Маск оценил таблицу с возрастными показателями граждан США, получающих социальные пособия. В перечне числятся группы населения от 0 до 369 лет. При этом численность льготного населения в возрасте от 120 до 129 лет составляет порядка 3,4 млн человек. Кроме того, в таблице числится около тысячи людей возрастом от 220 до 229 лет.

«Согласно базе данных [администрации] социального обеспечения, это количество людей в каждой возрастной группе. Возможно, [фильм] «Сумерки» реален, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия», — заявил он.

В своем обращении Маск пообещал разобраться с ситуацией в рамках работы DOGE.

До этого газета The New York Times писала, что Налоговое управление США (IRS) предоставит сотрудникам DOGE доступ к конфиденциальным данным налогоплательщиков.

Ранее в DOGE рассказали, на что США планировали потратить миллионы налогоплательщиков.

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