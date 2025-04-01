Россия предостерегла от ударов по ядерной инфраструктуре Ирана

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что Россия считает неуместными угрозы со стороны США в адрес Ирана.

По словам дипломата, Россия выступает против силовых решений, против агрессии, против ударов.

«Мы их (угрозы со стороны США в адрес Ирана. — «Газета.Ru») осуждаем, мы считаем это способом навязать иранской стороне собственную волю. Но при этом осложнить обстановку и вызвать эффекты, которые, по большому счету, потребуют в дальнейшем многократно больших усилий с точки зрения нивелирования опасности возникновения еще одного очага напряженности и ... открытого конфликта на Ближнем Востоке, где она уже и так достаточно высока», — отметил Рябков.

Он подчеркнул, что удары по ядерной инфраструктуре могут оказаться катастрофическими для всего региона.

До этого постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо в Совет Безопасности организации с требованием осудить угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Тегерана.

Ранее стало известно о готовности Ирана нанести удар по базе Диего-Гарсия в ответ на атаку США.