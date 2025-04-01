Госдума запретила навязывать потребителям дополнительные услуги

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете навязывать покупателям приобретение страхования и других дополнительных услуг. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно нововведениям, для получения дополнительных товаров или услуг потребитель должен дать согласие в письменной форме, автоматические отметки об этом больше не считаются согласием.

Кроме того, вводится запрет на навязывание дополнительных товаров до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг. Также граждане могут получить право на возвращение денег за предоставленные дополнительные услуги без их согласия.

«Навязывание дополнительных товаров, работ и услуг является нарушением закона», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума одобрила соответствующий законопроект в первом чтении в конце января.

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