В ГД внесли законопроект о прекращении полномочий депутата Напсо

Комиссия Государственной думы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты парламента проект законопроекта о досрочном прекращении полномочий депутата фракции ЛДПР Юрия Напсо. Документ опубликован в думской электронной базе.

Накануне заместитель председателя комиссии Василий Пискарев сообщил, что комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики установила, что существуют основания для досрочного прекращения полномочий депутата Юрия Напсо.

Как пояснил Пискарев, депутат, около двух лет проживая за границей, не посещает пленарные заседания. Он отметил, что, согласно закону «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Госдумы Федерального собрания РФ», парламентарии обязаны принимать личное участие в работе Государственной думы. Вместе с тем замглавы комиссии подчеркнул, что статус депутата как народного избранника подразумевает собой большие полномочия, а также особую ответственность — перед государством, своими избирателями и коллегами.

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