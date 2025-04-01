Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГД внесли законопроект о прекращении полномочий депутата Напсо

В ГД внесли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Напсо
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Комиссия Государственной думы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты парламента проект законопроекта о досрочном прекращении полномочий депутата фракции ЛДПР Юрия Напсо. Документ опубликован в думской электронной базе.

Накануне заместитель председателя комиссии Василий Пискарев сообщил, что комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики установила, что существуют основания для досрочного прекращения полномочий депутата Юрия Напсо.

Как пояснил Пискарев, депутат, около двух лет проживая за границей, не посещает пленарные заседания. Он отметил, что, согласно закону «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Госдумы Федерального собрания РФ», парламентарии обязаны принимать личное участие в работе Государственной думы. Вместе с тем замглавы комиссии подчеркнул, что статус депутата как народного избранника подразумевает собой большие полномочия, а также особую ответственность — перед государством, своими избирателями и коллегами.

Ранее пьяный помощник российского депутата устроил скандал в самолете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами