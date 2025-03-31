В Госдуме заявили о наличии оснований для лишения Напсо депутатских полномочий

Комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики установила, что есть основания для досрочного прекращения полномочий депутата Юрия Напсо. Об этом первый заместитель председателя комиссии Василий Пискарев сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 12 членов комиссии, четверо воздержались.

Как пояснил Пискарев, депутат, около двух лет проживая за границей, не посещает пленарные заседания. Он отметил, что, согласно закону «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ», парламентарии обязаны принимать личное участие в работе ГД. Вместе с тем замглавы комиссии подчеркнул, что статус депутата как народного избранника подразумевает собой большие полномочия, а также особую ответственность — перед государством, своими избирателями и коллегами.

«В соответствии с законом, неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей является основанием для прекращения его полномочий», — добавил он.

В декабре председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссиям проработать вопрос о лишении полномочий депутата Напсо. Он уточнил, что тот два года не посещает заседания и лично не присутствует на заседаниях комитета ГД по госстроительству и законодательству, в состав которого входит.

В октябре газета «Коммерсантъ» написала, что суд в Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в пользу государства активы Напсо и аффилированных с ним лиц. По данным издания, несмотря на требования антикоррупционного законодательства, депутат продолжал заниматься бизнесом и приобретать дорогостоящие объекты недвижимости без внесения сведений о них в свою декларацию о доходах.

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