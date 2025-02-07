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Российский посол в Финляндии сделал заявление об открытии границы с Россией

Посол Кузнецов: Финляндия не намерена открывать границу с Россией
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Алексей Даничев/РИА Новости

Финляндия в ближайшем будущем не намерена открывать границу с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов.

«Судя по последним высказываниям финского политического руководства, открывать границу в обозримой перспективе оно не намерено», — отметил дипломат.

Кузнецов добавил, что в Финляндии используют нарратив о мигрантах, которые якобы могут «толпами» пойти через границу с Россией на север. Как указал российский посол, закрытие границы по инициативе Хельсинки стало сугубо политическим решением, которое не имеет практического обоснования.

До этого финский президент Александер Стубб заявил, что открытие границы с РФ якобы зависит от российских властей.

В январе премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отмечал, что Суоми не может открыть границу с РФ из-за «неизменной оценки угрозы восточной границы».

Ранее в Финляндии заявили о сотрудничестве с Россией по вопросу о границе.

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