Финляндия отвергла идею открытия границы с Россией из-за «потока мигрантов»

Министр обороны Финляндии Хяккянен: мы не будем открывать границу с Россией

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил в интервью изданию Keskisuomalainen, что власти не планируют возобновлять работу пунктов пропуска на границе с Россией.

По его словам, Хельсинки ожидают попыток Москвы «направить поток мигрантов» в приграничные регионы.

«Граница останется закрытой. У нас есть основания полагать, что Россия может вновь использовать миграцию как инструмент давления», — пояснил министр.

Хяккянен подчеркнул необходимость усиления мер безопасности, включая контроль за инфраструктурой, сделками с недвижимостью и пограничными территориями.

7 февраля российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Финляндия в ближайшем будущем не намерена открывать границу с Россией. Кузнецов добавил, что в Финляндии используют нарратив о мигрантах, которые якобы могут «толпами» пойти через границу с Россией на север. Как указал российский посол, закрытие границы по инициативе Хельсинки стало сугубо политическим решением, которое не имеет практического обоснования.

Ранее в Финляндии политика сняли с выборов после одного заявления об Украине.