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Эксперт объяснил, почему ЕС не заинтересован в окончании конфликта на Украине

Политик Царев: ЕС заработал на украинском конфликте больше, чем на пандемии
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David Mdzinarishvili/Reuters

Брюссель не хочет завершения конфликта на Украине, поскольку продолжает зарабатывать на нем. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, европейские политики выручили на украинском кризисе больше, чем на пандемии коронавируса, закупая вакцины по завышенным ценам.

«После пандемии было готовое дело по поводу коррупции. Если бы не неприкосновенность некоторых политиков, ему бы дали ход. И, поверьте мне, на войне на Украине они заработали больше. Там есть за что спросить. И в ЕС боятся того, что будут спрашивать. А пока война будет идти, никто спрашивать не будет», — сказал Царев.

Он выразил уверенность, что по окончании конфликта у Брюсселя попросят объяснений.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто говорил, что лидеры Евросоюза проводят провокационную политику, заявляя об угрозе со стороны РФ и продолжая оказывать военную помощь Киеву. По словам дипломата, для ЕС недопустимо проводить политику эскалации войны.

Ранее Орбан заявил о «разложении» Евросоюза.

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