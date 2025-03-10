Новый премьер Белоруссии опроверг изменение экономического курса страны

Новый премьер-министр Белоруссии Александр Турчин заявил, что какой-либо существенной коррекции экономического курса страны ждать не стоит. Его слова передает агентство БелТА.

«Самое главное — обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие нашей страны. Конечно, во главе угла — люди, повышение их благосостояния, улучшение качества жизни. Вот основные направления нашей работы», — поделился премьер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром страны 10 марта.

С 2010 по 2015 годы Турчин являлся председателем комитета экономики, а позже заместителем главы Минской области в Минском областном исполнительном комитете. В 2015-м он стал помощником президента Белоруссии — главным инспектором по Гомельской области, в 2018 году — первым вице-премьером страны. В 2019-м Турчин возглавил Минский облисполком, а в конце прошлого года получил Орден Отечества III степени.

Ранее Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию.