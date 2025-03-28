На Западе заявили о недовольстве Зеленского итогами саммита «коалиции желающих» в Париже

Результаты саммита «коалиции желающих» в Париже не удовлетворили президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

«Зеленский остался недоволен прошедшим сегодня в Париже саммитом по Украине», — написал он.

По словам Боуза, итоги мероприятия полностью противоречат намерениям организаторов встречи. Журналист отметил, что никто не предоставил Украине гарантии безопасности, а Евросоюз отказался размещать миротворческий контингент на украинской территории. Кроме того, «Польша отказалась вводить войска на Украину в любом формате», а Франция — «конфисковать замороженные российские активы в пользу Киева», добавил Боуз.

Саммит «коалиции желающих» помочь Украине прошел в Париже 27 марта. Участие в нем приняли генсек НАТО Марк Рютте, ряд лидеров стран Евросоюза и Канады. Стороны обсудили не только будущее Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и отправку миротворческого контингента в страну. По мнению «коалиции желающих», это необходимо сделать, чтобы исключить возможное нападение на страну после достижения мира.

Париж и Лондон договорились отправить совместную военную группу на Украину, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон. Она займется реформированием ВСУ. Кроме того, европейцы после прекращения огня на Украине собираются отправить в страну «силы сдерживания» — их планируют разместить в стратегически важных местах страны. Зеленский при этом заявил, что ждет войско из европейских солдат, которые были бы готовы принять участие в боях на стороне Украины. О чем говорила «коалиция желающих» в Париже — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали встречу в Париже «саммитом ярых русофобов».