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Глава Еврокомиссии рассказала о мерах ЕС в ответ на пошлины США

Фон дер Ляйен: ЕС в ответ на тарифы США будет укреплять внутренний рынок
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Tobias Hase/Global Look Press

Евросоюз в ответ на торговые пошлины США будет развивать свой внутренний рынок, который регулирует Еврокомиссия. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

«Нашим ответом на тарифы США должно стать укрепление единства европейского рынка», — сказала фон дер Ляйен, пообещав стереть оставшиеся торговые барьеры между странами ЕС.

Также она подчеркнула, что Евросоюз не начинал эту конфронтацию с США, однако у ЕС есть все средства, чтобы защитить свой внутренний рынок. Фон дер Ляйен отметила, что если эту ситуацию не удастся решить в процессе переговоров, ЕК введет против Соединенных Штатов жесткие ответные меры.

31 марта агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует ввести взаимные тарифы для всех стран со 2 апреля. До этого речь шла только о ряде государств, в частности, странах Евросоюза, Китае, Бразилии, Индии, Мексики и Канаде.

Пока неизвестно, какие именно тарифы хочет ввести Трамп, а также как они будут рассчитываться. Кроме того, в администрации американского лидера не озвучили, на каких условиях странам можно будет их избежать.

По данным Bloomberg, введение взаимных тарифов является частью плана Трампа по восстановлению мировой торговли и увеличению производства в США.

Ранее Трамп пригрозил РФ вторичными пошлинами за возможный срыв переговоров по Украине.

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