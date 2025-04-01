Ван И сравнил сотрудничество России и Китая с движением поезда

Сотрудничество России и Китая подобно экспрессу — поезд идет вперед, меняются лишь пейзажи. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«У нас крепкие общественные основы. Народы двух стран связывают общая историческая память, близкие ценности и глубокая традиционная дружба. Бережное отношение к взаимовыгодному сотрудничеству формирует неиссякаемую силу для продвижения кооперации», — заявил Ван.

Глава китайского внешнеполитического ведомства приехал в Россию с официальным визитом в понедельник, 31 марта. Его визит продлится до среды, 2 апреля. Ван И встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ключевые международные вопросы, включая мирное урегулирование на Украине.

При этом Ван И также прокомментировал отношения России и Соединенных Штатов — он заявил, что первые шаги по нормализации отношений вселяют оптимизм в текущую международную обстановку.

Ранее РФ и США начали обсуждать российские редкоземельные металлы.