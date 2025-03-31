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В Германии отказались идти на уступки Путину

Сопредседатель СДПГ Клингбайль: сейчас не время для уступок Путину
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Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль отверг возможность каких-либо уступок российскому лидеру Владимиру Путину на фоне конфликта на Украине. Его слова передает N-tv.

По его словам, сейчас «не время делать предложения Путину», поскольку президент России якобы не сдвинулся ни на дюйм в вопросе переговоров по урегулированию конфликта. Клингбайль призвал остановить боевые действия и заверил, что «никаких уступок не будет».

Он также отказался рассматривать вопрос о возобновлении российских энергоносителей. Политик подчеркнул, что для Берлина в этом вопросе пути назад нет. Германия больше не будет наивной, заявил сопредседатель СДПГ.

До этого журнал Der Spiegel писал, что послевоенный период в Европе заканчивается и начинается предвоенный, немцы должны быть готовы отправить своих детей на войну, поскольку бундесверу нужны не только оружие и деньги.

Ранее в Германии резко отреагировали на призыв премьера Саксонии снять санкции с России.

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