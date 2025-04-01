Каллас заявила о невозможности существования двух армий в ЕС и НАТО

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас скептически отнеслась к идее о создании европейской армии, предложенной Испанией. Об этом она сказала в интервью испанской газете El Mundo.

По ее словам, ЕС нужно 27 армий (одна на каждую страну-члена), чтобы действительно работать вместе и быть совместимыми, когда встанет вопрос о возможностях или боеприпасах.

Также дипломат обратила внимание, что каждая страна ЕС имеет свое военное планирование и свой оборонный бюджет, в связи с этим невозможно сделать так, чтобы одна армия была в НАТО, а другая — в Европе. Каллас посчитала, что это было бы опасно, потому что в случае военного кризиса будет непонятно, кто кому отдает приказ.

На прошлой неделе председатель правительства Испании Педро Санчес выступил за создание европейской армии, чтобы таким образом гарантировать мир в регионе. По его словам, геополитическая ситуация в мире осложнилась в том числе из-за изменений курса США с возвращением к Белому дому Дональда Трампа.

Ранее стало известно о планах ЕС разместить воздушные и морские силы на Украине.