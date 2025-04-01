Маск высказался об увольнении сотрудников Института мира США

Сотрудники ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) смогли восстановить данные, ранее удаленные Институтом мира США. Об этом в соцсети X рассказал глава ведомства Илон Маск.

«Любое государственное учреждение, скорее всего, является противоположностью своего названия. Они (Институт мира. — «Газета.Ru») удалили терабайт данных, чтобы скрыть свои преступления, но они не понимают технологий, поэтому мы все восстановили», — написал он.

В конце марта газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что DOGE провело массовые увольнения в штаб-квартире Института мира США. Уведомления о сокращении получили от 200 до 300 сотрудников. Всего в институте работает около 600 человек, его филиалы действуют на Украине, Филиппинах и в странах Африки южнее Сахары.

До этого издание The New York Times писало, что власти США уволили почти весь отдел по гражданским правам в министерстве внутренней безопасности страны.

Ранее в Пентагоне заявили о сокращении численности гражданского персонала.