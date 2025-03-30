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Администрация Трампа уволила сотни сотрудников Института мира США

WP: администрация Трампа сокращает сотни работников Института мира США
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Win McNamee/Reuters

Ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) провело массовые увольнения в штаб-квартире Института мира США. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, уведомления о сокращении получили от 200 до 300 сотрудников. Некоторым из них предложили выходное пособие или продление медицинской страховки в обмен на отказ от обжалования увольнения. Всего в институте работает около 600 человек, его филиалы действуют на Украине, Филиппинах и в странах Африки южнее Сахары.

«Это решение ставит под угрозу миссию института по предотвращению конфликтов», — заявил один из сотрудников, пожелавший остаться анонимным.

Официально организация занимается содействием мирному урегулированию и профилактикой кризисов.

22 марта издание The New York Times писало, что власти США уволили почти весь отдел по гражданским правам в министерстве внутренней безопасности страны.

Ранее в Пентагоне заявили о сокращении численности гражданского персонала.

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