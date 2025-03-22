Власти США уволили почти весь отдел в министерстве внутренней безопасности

NYT: власти США уволили почти весь отдел гражданских прав в минбезопасности

Власти США уволили почти весь отдел по гражданским правам в министерстве внутренней безопасности страны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц.

В публикации подчеркивается, что более 100 сотрудников министерства отправили в отпуск на 60 дней, чтобы дать им возможность найти другую работу на госслужбе или быть уволенными.

Помимо этого, по данным издания, власти США также закрыли офис омбудсмена по вопросам гражданства и иммиграции.

До этого сообщалось, что попавшие под массовые сокращения сотрудники правительства США могут стать целями иностранной разведки.

По мнению экс-оперативника ЦРУ Кевина Кэрролла, риск ситуации вербовки cо стороны иностранных разведывательных служб создается из-за того, каким именно образом выгоняют американских чиновников.

17 марта стало известно, что более 130 сотрудников Национального управления по ядерной безопасности США были уволены в результате деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE).

Ранее сообщалось, что Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих.