Глава Минтруда оценил идею введения единой карты для пенсионеров

Реализация введения единой социальной карты для пенсионеров в России потребует существенных изменений социального законодательства. Об этом, комментируя предложение лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.

«Чтобы реализовать эту идею, нам нужны существенные изменения на федеральном уровне. То есть правительство должно принять минимальный набор льгот и мер, которые мы должны будем гарантировать как единый стандарт на территории всей страны», — заявил он.

По словам министра, в России уже есть подобная практика единого решения — удостоверение многодетных. Он отметил, что принятие единой карты повлечет за собой перекрестное финансирование между субъектами, которое может повлечь за собой выпадающие доходы на отдельных территориях.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала введение в России единой социальной карты для пенсионеров избыточной инициативой.

По ее словам, льготы, которые, как правило, объединяются в соцкарте, могут отличаться в зависимости от города и области, и унифицировать их не получится, так как от области к области социальная поддержка может отличаться.

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