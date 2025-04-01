Еще одна страна Европы может отправить миротворцев на Украину

Латвия не исключает отправку своего миротворческого контингента на Украину. Об этом в интервью газете El Pais заявила министр иностранных дел республики Байба Браже.

«Это секретная информация, я не могу комментировать ее подробнее. Мы не исключаем этот вариант», — отметила она.

По словам Браже, отправка миротворцев на Украину потребует четких военных и политических консультаций.

28 марта украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что проведет встречу в узком кругу с представителями стран, которые на «100%» будут готовы отправить свои войска на Украину.

13 марта агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее Трамп и Стармер договорились продолжать давление на Путина.