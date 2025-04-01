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Дания изменила стратегию отношений с США, чтобы отстоять Гренландию

FT: Дания изменила тактику в отношениях с США, чтобы отстоять Гренландию
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Дания изменила тактику во взаимоотношениях с США по вопросу о статусе Гренландии, теперь Копенгаген пытается противостоять риторике Вашингтона. Об этом пишет Financial Times.

«Дания, которая ранее пыталась игнорировать требования Трампа и призывала своих союзников не реагировать на его комментарии, в последние недели изменила тактику, пытаясь противостоять риторике Вашингтона», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен публично ответил на нападки администрации Трампа на руководство Копенгагена в Гренландии.

Расмуссен напомнил о действующем между Данией и США оборонном соглашении 1951 года, которое позволяет Вашингтону усиливать свое военное присутствие на острове. Глава МИД отметил, что в 1945 году в Гренландии находилось 17 американских военных баз, а сейчас их осталось всего одна.

Ранее в Белом доме рассказали о планах США насчет Гренландии.

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