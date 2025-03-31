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В МИД РФ усомнились в возможности выхода США из НАТО

Замглавы МИД РФ Рябков: США хотят пришпорить партнеров, говоря о выходе из НАТО
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MFA Russia/Global Look Press

Выход США из НАТО маловероятен, несмотря на риторику администрации Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«В словах американской стороны есть элемент бравады. Это словесный кнут, чтобы подстегнуть «натовскую лошадь» — не Росинанта, а откормленного рысака, которого иногда нужно пришпорить», — отметил Рябков.

По его мнению, заявления Вашингтона о возможном выходе из альянса направлены на усиление давления на европейских союзников, а не на реальный разрыв отношений.

Дипломат подчеркнул, что десятилетия интеграции в сферах безопасности, экономики и идеологии создали неразрывную связь между США и Европой.

«Перерезать эту пуповину — из области невозможного. Для этого должно произойти нечто немыслимое, во что я не верю», — добавил он.

Рябков также отметил, что НАТО остается ключевым инструментом американского влияния.

«Европейские элиты встроены в систему, где Вашингтон задает тон. Даже критика альянса со стороны Трампа — часть игры, а не план действий», — заключил замминистра.

22 марта американский журнал Newsweek писал, что президент США Дональд Трамп может подорвать деятельность НАТО, и для этого стране не нужно покидать альянс. В статье сказано, что по Европе прокатилась волна ужаса, что США под руководство Трампа могут выйти из альянса.

Ранее Илон Маск поддержал идею о выходе США из НАТО.

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