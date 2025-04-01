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Берлин принес извинения Баку за публикацию относительно Карабаха

Германия извинилась перед Азербайджаном за пост Штайнмайера про Карабах
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Markus Schreiber/AP

В администрации президента Германии принесли извинения Азербайджану за публикацию в аккаунте в социальной сети президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщает госагентство «Азертадж» со ссылкой на извинительное письмо.

В документе указано, что в соцсетях Штайнмайера в течение непродолжительного времени были размещены неточный флаг и сопроводительный текст, относящийся к одному из регионов Азербайджана (Карабаху. — прим. ред.). Как только ошибка была установлена, эту публикацию удалили. Отмечается, что соответствующий пост — результат технической ошибки и не имеет никакого значения в рамках позиции ФРГ в отношении территориальной целостности Азербайджана.

Глава администрации президента ФРГ, госсекретарь Дёрте Дингер в обращении к помощнику президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву отметила, что очень огорчена этой ошибкой и хотела бы принести извинения за неверное впечатление, которое указанная публикация произвела на некоторых людей в Азербайджане.

Дингер добавила, что предстоящий визит Штайнмайера в Баку 1-2 апреля призван укрепить азербайджано-германское партнерство и поддержать мирный процесс на Южном Кавказе.

31 марта министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла ФРГ в Баку Ральфа Хорлеманна и выразило ему решительный протест из-за публикации Штайнмайера. В дипведомстве отметили, что Баку рассматривает публикацию президента Германии как «открытую политическую провокацию», противоречащую заявлениям Берлина о поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Баку потребовал от немецкой стороны принести извинения за пост.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянский народ отказаться от Карабаха.

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