МИД Азербайджана вызвал посла Германии

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла ФРГ в Баку Ральфа Хорлеманна и выразило ему решительный протест из-за публикации президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в соцсетях с флагом прекратившей существование Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

В МИД отметили, что Баку рассматривает публикацию президента Германии, как «открытую политическую провокацию», противоречащую заявлениям Берлина о поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Баку потребовал от немецкой стороны принести извинения за пост.

Также МИД Азербайджана заявил немецкому послу, что конфликт вокруг Карабаха был урегулирован военно-политическим путем и «остался в прошлом». В ведомстве подчеркнули, что в Азербайджане нет административной единицы под названием «Нагорный Карабах», а использование таких терминов недопустимо.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянский народ отказаться от Карабаха.

Ранее Пашинян сообщил, что Армения готова не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе после ее делимитации.