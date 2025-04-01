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В США обратились к Европе по вопросу войны с Россией

Аналитик Джонсон: Европа пытается развязать войну с Россией, к которой не готова
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Михаил Голенков/РИА Новости

Европа не имеет сил и средств для войны с Россией, однако Брюссель все равно разжигает конфликт. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«У них нет ни ресурсов, ни промышленной базы, ни военной мощи, но они все равно стремятся развязать конфликт с Россией», — подчеркнул он.

По словам Джонсона, соответствующие намерения показывают, что история ничему не учит.

В качестве основных причин антироссийской политики Брюсселя аналитик считает денежные займы, которые Франция, Великобритания и Германия выдавали Украине. ЕС просто не хочет, чтобы эти деньги пропали после поражения Украины, подчеркнул Джонсон.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в настоящее время страны Европейского Союза находятся в «дарвиновском моменте». Однако для него это не связано с эволюцией, а скорее с процессом разложения.

Ранее в Венгрии призвали не дать Украине войти в Евросоюз после нападения в Амстердаме.

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