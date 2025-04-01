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Панама продлила на 72 часа разрешение на выезд в Никарагуа бывшему президенту страны

Панама продлила на 3 суток разрешение на выезд экс-президенту Мартинелли
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Mauricio Valenzuela/Xinhua/Global Look Press

Панамские власти продлили на трое суток разрешение на выезд из страны бывшему президенту Рикардо Мартинелли. Об этом со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Панамы сообщает ТАСС.

В МИД приняли во внимание «непредвиденные обстоятельства» и необходимость иметь «разумный период времени» для осуществления переезда экс-президента в Никарагуа. В связи с этим действие охранной грамоты в отношении Мартинелли продлено еще на 72 часа.

1 апреля сообщалось, что Никарагуа не примет получившего политическое убежище Мартинелли до тех пор, пока панамские власти не разберутся с объявлением бывшего главы государства в розыск Интерпола. В Манагуа выразили недоумение тем, почему правительство Панамы выдало разрешение на выезд Мартинелли и почти сразу же направило в Интерпол запрос о возбуждении уголовного дела в режиме «красного уведомления».

В июле 2023 года Мартинелли был приговорен за коррупцию к 128 месяцам тюрьмы. В октябре того же года Высший уголовный суд Панамы подтвердил вынесенный ему приговор.

Экс-президент более года укрывался в здании никарагуанского посольства. 27 марта 2025 года панамские власти заявили, что разрешили выезд Мартинелли в Никарагуа.

Ранее сообщалось, что Панама аннулирует регистрацию более 100 судов из-за санкций США.

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