Панама аннулирует регистрацию более 100 судов из-за санкций США, пишет Bloomberg со ссылкой на главу панамского Управления торгового флота Рамона Франко.

По его словам, такие меры приняты уже в отношении по меньшей мере 70 танкеров.

«Мы определенно не собираемся отставать перед лицом текущих проблем отрасли, и, конечно, санкции — одна из них», — отметил Франко.

Он уточнил, что реестр Панамы является одним из самых больших в мире, под флагом Панамы ходят более 8 тысяч судов.

До этого телеканал NBC сообщал, что Соединенные Штаты могут усилить военное присутствие в Панаме, чтобы сократить влияние Китая на Панамский канал.

Пентагон прорабатывает разные варианты — от углубления военного сотрудничества с армией Панамы до захвата канала. При этом применение силы допускается только при отказе панамского руководства идти на сотрудничество.

В феврале глава Пентагона Пит Хегсет и президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ходе телефонного разговора обсудили тесные связи двух государств и их общие интересы в области безопасности, затронули вопрос охраны Панамского канала.

Ранее США добились бесплатного прохода судов через Панамский канал.