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Бывший президент Панамы Мартинелли приговорен к 128 месяцам заключения

Высший суд Панамы подтвердил приговор за коррупцию экс-президенту Мартинелли

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Shutterstock

Высший уголовный суд Панамы подтвердил вынесенный в июле приговор бывшему президенту Рикардо Мартинелли. Об этом сообщила газета La Estrella de Panamá.

В настоящее время Мартинелли, который является кандидатом в президенты республики от Партии реализации целей, приговорен к 128 месяцам тюремного заключения за отмывание средств.

Высший уголовный суд подтвердил приговор Рикардо Мартинелли Беррокалю по делу, известному как «Новый бизнес», вынесенный 17 июля. Кроме того, орган юстиции приговорил политика дополнительно к штрафу на $19,2 млн.

Прокуратура Панамы выявила в ходе расследования, что Мартинелли в 2010 году приобрел конгломерат из трех газет Editora Panamá América (Epasa) на госсредства. Акции и все активы этой компании будут теперь конфискованы в пользу государства.

Мартинелли должен предстать также перед другим судом по обвинению в отмывании средств в рамках коррупционного дела бразильского строительного гиганта Odebrecht.

Ранее в Государственном департаменте США подтвердили, что Соединенные Штаты сделали Российской Федерации «серьезное предложение» об освобождении американца Пола Уилана, который был приговорен в РФ к 16 годам заключения.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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