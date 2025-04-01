Маск посетил штаб-квартиру ЦРУ

Консультант по повышению эффективности работы правительства США, бизнесмен Илон Маск, посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщает Axios.

По данным портала, предприниматель встретился с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом и его заместителем Майклом Эллисом, а также другими высокопоставленными сотрудниками ЦРУ. Целю визита было представление разработок, направленных на оптимизацию бюджетных расходов военного ведомства.

Отмечается, что в ЦРУ уже несколько недель функционирует собственное подразделение, занимающееся повышением эффективности собственной работы.

Axios подчеркивает, что, несмотря на сотрудничество, доступ к засекреченным базам данных и внутренним системам ЦРУ для организации Маска не предоставляется.

До этого Пентагон ради уменьшения бюджетных затрат намерился уволить от 50 до 60 тысяч гражданских служащих. По данным чиновника ведомства, решение принято в рамках плана сокращения 8% гражданских сотрудников военного ведомства. На освободившиеся места не будут переводиться военные, так как глава министерства обороны Пит Хегсет хочет быть уверенным в боевой готовности американской армии.

Ранее сообщалось, что США для экономии хотят объединить два военных командования.