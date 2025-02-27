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США хотят объединить два военных командования для экономии

NBC: США изучают возможность объединения Северного и Южного командований
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Jeremias Gonzalez/AP

Администрация США рассматривает возможность объединения Южного и Северного командования. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на пять действующих и бывших американских чиновников.

По словам источников, предложение предусматривает объединение Северного командования (NORTHCOM) и Южного командования (SOUTHCOM) для создания единого командования под названием AMERICOM.

Цель — сокращение расходов и оптимизации операций министерства обороны.

В настоящее время штаб-квартира NORTHCOM находится в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, а штаб-квартира SOUTHCOM — в Дорале, штат Флорида. Возможно, пишет NBC, новое командование будет размещено в одном из этих мест. Алабама также обсуждалась как возможное место для новой штаб-квартиры.

В феврале в США отправили в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генерала Чарльза Брауна и начальницу штаба ВМС Лизу Франкетти, которая была первой женщиной-офицером, ставшей начальником военно-морских операций.

Ранее в Белом доме анонсировали «встряску» Пентагона.

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