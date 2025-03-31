В Британии анонсировали встречу с военным руководством Франции и Украины

Представители военного руководства Великобритании, Франции и Украины проведут в ближайшие дни встречу для обсуждения украинского урегулирования. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Встреча военного руководства Британии, Франции и Украины, которая пройдет в ближайшие дни, будет продвигать следующий этап детального планирования», — сказано в заявлении.

13 марта агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

28 марта украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что проведет встречу в узком кругу с представителями стран, которые на «100%» будут готовы отправить свои войска на Украину.

Ранее шесть стран Европы выразили готовность ввести новые санкции против РФ.