В Сербии не исключили ареста Додика в ближайшее время

Замглавы правительства Сербии Александар Вулин заявил, что военный контингент ЕС (EUFOR) может осуществить попытку захвата президента Республики Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, Милорада Додика, ночью 15 марта. Его слова приводит газета «Вечерние Новости».

«Если план западных спецслужб по развязыванию гражданской войны будет реализован сегодня, то ночью в Баня-Луке будет предпринята попытка арестовать Додика... по ордеру, выданному судом БиГ», — сказал он.

По его словам, попытка может быть осуществлена силами EUFOR или военизированных формирований, вновь собранных полевым командиром времен боснийской войны 1990-х годов Насером Оричем.

12 марта стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины направила в МВД Республики Сербской запрос о задержании президента Милорада Додика. В феврале суд приговорил Додика к году тюрьмы за отказ выполнять распоряжения верховного представителя по Боснии Кристиана Шмидта, который является фактическим главой БиГ. Додик утверждает, что Шмидт не имеет легитимности, так как у него нет мандата ООН. Также сообщалось, что Додик намерен попросить представителей России наложить вето на проведение военной операции Евросоюза EUFOR «Алфея» в Боснии и Герцеговине.

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс не допустит образования «вакуума безопасности» в Боснии.