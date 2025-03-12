«Охота на ведьм против Додика». В БиГ решили задержать президента Республики Сербской

Прокуратура Боснии и Герцеговины направила в МВД Республики Сербской запрос о задержании президента Милорада Додика. В феврале суд приговорил Додика к году тюрьмы за отказ выполнять распоряжения верховного представителя по Боснии Кристиана Шмидта, который является фактическим главой БиГ. Додик утверждает, что Шмидт не имеет легитимности, так как у него нет мандата ООН.

Федеральная прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) направила в МВД Республики Сербской (в составе БиГ) запрос на задержание президента республики Милорада Додика, а также премьера Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевадича. Об этом сообщило Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

Схожий запрос был направлен в Агентство по расследованиям и защите БиГ (SIPA). Основанием для этого шага стало обвинение в подрыве конституционного порядка, сообщает РТРС.

При этом деятельность федеральной прокуратуры БиГ и Агентства по расследованиям и защите была запрещена парламентом Республики Сербской, который признал их не соответствующими конституции Боснии и Герцеговины.

«Директор судебной полиции Республики Сербской Желько Драгоевич заявил в интервью нашему телеканалу, что его ведомству не выдавался и не может быть выдан соответствующий приказ», — подчеркивает РТРС.

В свою очередь официальный представитель партии Додика «Союз независимых социал-демократов» Радован Ковачевич заявил, что

в стране никто не намерен «и не может арестовать государственное руководство Республики Сербской».

Судебное преследование

Политическая ситуация в Боснии и Герцеговине обострилась после того, как 26 февраля суд приговорил и Милорада Додика к тюремному заключению сроку на год и запретил ему заниматься политикой сроком на 6 лет.

При этом Додик не был арестован, так как речь шда о решении суда первой инстанции, которое он может обжаловать. Окончательное решение по делу примет вторая инстанция суда Боснии и Герцеговины до конца 2025 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее назвал это решение суда «охотой на ведьм».

«Политическая охота на ведьм против президента Милорада Додика — печальный пример превращения правовой системы в оружие, направленное на демократически избранного лидера. Если мы хотим сохранить стабильность на Западных Балканах, это не путь вперед!» — говорится в официальном аккаунте Орбана в соцсети X.

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Вскоре после вынесения приговора стало известно, что Виктор Орбан направил в Республику Сербскую отряды венгерского спецназа TEK.

Издание Vsquare со ссылкой на источники 6 марта сообщило, что венгерские силовики должны содействовать быстрой эвакуации Милорада Додика в Венгрию в том случае, если суд БиГ примет решение об его аресте и немедленном заключении под стражу.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте 10 марта заявил, что альянс не допустит появления «вакуума безопасности» в Боснии и Герцеговине.

«Это не 1992 год. Мы не допустим образования вакуума безопасности», — заявил генсек альянса.

Рютте добавил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Боснии.

Приговор был вынесен Додику за игнорирование решений Конституционного суда и верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта.

В 2023 году парламент Республики Сербской принял закон, отменявший публикацию решений верховного представителя в правительственном издании «Официальный вестник». Кристиан Шмидт отменил этот закон, однако Додик заявил, что все равно введет его в действие.

В ответ верховный представитель по БиГ изменил Уголовный кодекс, сделав его несоблюдение преступлением.

Сам Милорад Додик заявлял, что власти Республики Сербской не признают решение суда БиГ «принятое иностранцем, который не был назначен ООН и не имеет на это легитимных полномочий».

Ситуация с БиГ

Босния и Герцеговина представляет собой составное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская. Оно было образовано по итогам войны в Боснии и Герцеговине 1992–1995 годов между боснийскими мусульманами, хорватами-католиками и православными сербами.

Страной руководит президиум представителей из трех этих групп, однако фактически главой государства является высокий представитель по БиГ. Этот пост был образован в соответствии с Дейтонскими соглашениями, подписанием которых завершилась война. Кандидатура на эту должность должна быть одобрена Советом Безопасности ООН.

Однако в 2021 году послы стран руководящего комитета по выполнению соглашений назначили Кристиана Шмидта новым верховным представителем без соответствующей санкции Совбеза ООН.

Так как он не имеет одобрения со стороны ООН, его легитимность не признают в Республике Сербской, Китае и России.

Милорад Додик ранее обвинял Кристиана Шмидта в попытках лоббирования законов, которые ущемляют права боснийских сербов. В рамках своего конфликта со Шмидтом и президиумом БиГ, Додик неоднократно грозил вывести Республику Сербскую из федерации и сформировать собственную армию, судебную и налоговую системы. За это против него были введены санкции США.