Республика Сербская попросит РФ наложить вето на военную операцию ЕС в БиГ

Глава Республики Сербской Додик попросит РФ наложить вето на операцию ЕС в БиГ

Президент Республики Сербской Милорад Додик намерен попросить представителей России наложить вето на проведение военной операции Евросоюза EUFOR «Алфея» в Боснии и Герцеговине (БиГ) из-за нарушения мандата ООН. Политика цитирует ТАСС.

«В отличие от всех предыдущих лет, когда я просил сохранить Althea, теперь я попрошу русских наложить вето и не допустить сохранения подрывной структуры, которая злоупотребляет мандатом ООН и угрожает сербам», — высказался Додик.

Операция «Алфея» — это военное присутствие сил быстрого реагирования Европейского союза в Боснии и Герцеговине для наблюдения за соблюдением Дейтонского соглашения.

12 марта стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины направила в МВД Республики Сербской запрос о задержании президента Милорада Додика.

В феврале суд приговорил Додика к году тюрьмы за отказ выполнять распоряжения верховного представителя по Боснии Кристиана Шмидта, который является фактическим главой БиГ. Додик утверждает, что Шмидт не имеет легитимности, так как у него нет мандата ООН.

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс не допустит образования «вакуума безопасности» в Боснии.