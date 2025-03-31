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В Тбилиси начались оппозиционные протесты

РИА Новости: в центре Тбилиси началась очередная антиправительственная акция

В центре Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, это уже 122-й день непрерывного протеста. Корреспондент РИА Новости передает, что акция традиционно проходит перед зданием парламента. Прилегающий проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения. На месте находятся бригады патрульной полиции. Демонстрация проходит мирно.

В течение дня в разных локациях столицы прошли небольшие шествия, их участники в итоге присоединились к главной акции на Руставели.

Участники акции демонстрировали плакаты с разными лозунгами, национальный флаг Грузии, а также символику США и Европейского союза. Основные требования митингующих не изменились — проведение досрочных парламентских выборов и освобождение арестованных активистов.

20 февраля министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Евросоюз продолжает пытаться сменить демократически избранные власти страны. Она отметила, что «бюрократия Брюсселя» не разговаривает с представителями грузинской власти. По ее мнению, это может быть инструментом для того, чтобы совершить перемены в стране. При этом министр отметила, что правительство не будет поддаваться «шантажу и попыткам манипуляций».

Ранее в Тбилиси задержали гражданина России, участвовавшего в акции протеста.

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