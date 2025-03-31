В Тбилиси задержали гражданина России, участвовавшего в акции протеста

Полиция задержала в Тбилиси гражданина России, который на акции протеста у здания местного парламента повредил полицейскую машину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что задержан россиянин Д. К. 1995 года рождения. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

По данным ведомства, подозреваемый в ходе акции протеста 28 марта на проспекте Руставели в центре Тбилиси умышленно повредил принадлежащий МВД автомобиль и скрылся с места преступления. На мужчине была маска, однако правоохранители опознали нарушителя и вскоре задержали его в столице.

Следствие в отношении россиянина ведется по статье 187 уголовного кодекса Грузии о порче чужого имущества, добавили в МВД.

28 марта у парламента Грузии прошла акция протеста. Граждане выступали против заседания парламентской следственной комиссии, расследующей преступления, совершенные во время президентства Михаила Саакашвили (2004 — 2013 гг).

Ранее в России заявили о выделении значительных средств представительством Евросоюза в Тбилиси для финансирования и координации антиправительственных акций в Грузии.