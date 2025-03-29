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В США рассказали о стратегии России по снятию санкций

Bloomberg: Россия проверяет готовность Трампа к смягчению санкций
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Максим Блинов/РИА Новости

У России есть стратегия — понять, насколько далеко способен зайти президент США Дональд Трамп в своем давлении на Европу с целью смягчения антироссийских санкций. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, Россия потребовала подключения Россельхозбанка к международной системе SWIFT в качестве условия возобновления Черноморской инициативы.

Как отмечает агентство, предъявив соответствующее требования, Москва хотела посмотреть, как Трамп воспримет эту идею, а затем сможет ли он уговорить Европейский союз отменить рестрикции.

Успех со SWIFT может привести к ослаблению режима санкций в целом, говорится в статье.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что американские власти проанализируют возможность отмены антироссийских санкций на фоне процесса урегулирования конфликта на Украине.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Евросоюз принял решение сохранить санкции против Российской Федерации.

Ранее Зеленский назвал катастрофой возможную отмену санкций против России.

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