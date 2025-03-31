Трамп-младший отреагировал на приговор Ле Пен

Приговор лидеру французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, который запрещает ей участвовать в выборах, это подтверждение слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о кризисе демократии в странах Европы. Об этом в соцсети X заявил Дональд Трамп-младший.

«Франция отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей принимать участие в выборах! Они пытаются доказать, что Вэнс был прав?» — написал сын американского президента.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее Орбан поддержал Ле Пен после вынесенного приговора.