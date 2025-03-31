Бывший президент Бразилии назвал приговор Ле Пен «левым судебным активизмом»

Reuters: экс-президент Бразилии заявил, что приговор Ле Пен схож с его ситуацией

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил Reuters, что судебное дело против главы парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен аналогично ситуации, в которой он сам находится в своей стране.

Он назвал решение суда, которое запретило Ле Пен выдвигать кандидатуру на выборах в течение пяти лет, «левым судебным активизмом». Именно с ним, по утверждениям политика, он столкнулся в Бразилии.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы.