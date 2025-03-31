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Британский аналитик указал на ошибку Трампа в переговорах

Аналитик Меркурис: Трамп ошибся, начав переговоры по Украине до прорыва ВС РФ
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Kevin Lamarque/Reuters

Британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью YouTube-каналу The Duran, что президент США Дональд Трамп допустил ошибку, начав переговоры по Украине до решительного прорыва российских войск в зоне специальной военной операции (СВО).

Меркурис отметил, что «люди не желают реально оценивать ситуацию на фронтах», однако он призвал воздержаться от иллюзий тех, кто считает, что наступление российских войск зашло в тупик.

«Когда русские продвигаются, кажется, что они побеждают. А когда наступление заканчивается, как и все наступления, русские останавливаются на время, чтобы перегруппироваться, реорганизоваться и восстановиться. И мы снова начинаем говорить о тупике», — сказал аналитик.

По словам Меркуриса, боевые действия идут в пользу России, однако люди этого не признают. Он также предположил, что весенне-летнее наступление Вооруженных сил РФ будет направлено на реку Днепр.

26 марта аналитик высказывал мнение, что поставки Вашингтоном американского оружия Киеву прекратятся к лету этого года. Он отмечал, что вооружение, оставшееся со времени администрации президента Джо Байдена, продолжит поступать на Украину, однако, судя по всему, к лету поставки прекратятся.

Ранее в Британии оценили шансы наступления ВС РФ на Киев.

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