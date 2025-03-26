Британский эксперт назвал срок прекращения поставок американского оружия Украине

Аналитик Меркурис: поставки США оружия Украине прекратятся к лету этого года

Поставки Вашингтоном американского оружия Киеву прекратятся к лету этого года. Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью YouTube-каналу Duran.

По его словам, поставки оружия, оставшиеся со времени администрации президента Джо Байдена, продолжаются. Но, судя по всему, к лету они завершатся.

Меркурис подчеркнул, что к этому времени президенту США Дональду Трампу нужно будет определиться, продолжит ли он снабжать Украину оружием.

Эксперт отметил, что продолжение поставок станет очень сложным с политической точки зрения, учитывая прежние заявления Трампа о том, что выделение оружия и денег Киеву — это просто выбрасывание финансовых средств на ветер.

25 марта сообщалось, что в Румынии сняли на видео эшелоны с оружием и военной техникой из США и Германии, которые идут на Украину.

23 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти Соединенных Штатов не ограничили поставки оружия Украине в рамках подготовки к заключению соглашения о перемирии.

Ранее эксперт объяснил, потеряют ли ВСУ боеспособность без США, но с помощью от ЕС.