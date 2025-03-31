Глава Еврокомиссии назвала премьера Словакии «полным идиотом»

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отругала премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за того, что он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава словацкого кабмина заявил на пресс-конференции перед внеочередным собранием правительства, передает агентство Reuters.

По словам политика, это произошло в ходе его телефонного разговора с главой Еврокомиссии, который состоялся в понедельник, 31 марта. Во время беседы они обсудили торговые пошлины, которые лидер Соединенных Штатов собирается ввести в отношении Европы.

«Она меня ужасно отругала: «Роберт, что ты наделал? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?» Она ругала меня полчаса, говорила, что я полный идиот», — сказал Фицо.

28 марта премьер-министр Испании Педро Санчес призвал власти США сесть за стол переговоров с Евросоюзом после введения новых торговых пошлин.

Трамп заявлял, что со 2 апреля Соединенные Штаты внедрят новые пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. Кроме того, он подписал указ о введении тарифов в размере 25% на все поставки стали и алюминия.

Ранее Фицо призвал страны ЕС «протрезветь от военного безумия».