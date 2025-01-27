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Трампа призвали разрушить отношения России и Ирана

Hill: договор России и Ирана стал вызовом, которому должен противостоять Трамп
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Mike Segar/Reuters

Договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном станет вызовом для президента США Дональда Трампа, которому он обязан противостоять. Как пишет газета The Hill, Трампу необходимо разрушить партнерство Москвы и Тегерана.

«Этот пакт представляет собой следующий шаг в долгой игре по смещению глобального баланса сил от США и их союзников. Хотя новая администрация приходит к власти с множеством неотложных пунктов повестки дня, партнерство Москвы и Тегерана требует быстрого внимания, прежде чем оно приведет к угрозам <…> и новой войне», — говорится в тексте.

По мнению авторов, Трамп должен восстановить все санкции, поручить разведывательному сообществу отслеживать, анализировать и нарушать ирано-российское партнерство. Глава государства должен предпринять дальнейшие шаги по обезвреживанию растущего ядерного потенциала Ирана, нейтрализовать его арсенал баллистических ракет и уничтожить его доверенных лиц, отмечается в материале.

17 января президенты России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Соглашение призвано вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень, закрепляя их статус стратегических партнеров. Также оно устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Ранее профессор указал на попытку Трампа поссорить Россию и Китай.

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