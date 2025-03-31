Bloomberg объяснил, почему премьер Италии «ухаживает» за Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказывает своеобразные «ухаживания» президенту США Дональду Трампу, чтобы тот не ввел жесткие тарифы в отношении Евросоюза. Об этом пишет Bloomberg.

«Мелони и ее сотрудники крайне обеспокоены поведением Трампа. Она скрупулезно избегает любой публичной критики президента США», — пишет агентство.

Отмечается, что все, что она говорит о тарифах или о конфликте на Украине, тщательно выверено, чтобы не вызывать негативной реакции американской администрации.

Также сообщается, что Мелони планирует посетить Белый дом, чтобы добиться смягчения тарифов, однако дата поездки пока не определена.

Президент США Дональд Трамп планирует начать введение взаимных тарифов для всех стран с 2 апреля. Администрация американского лидера пока не сообщила, какие именно тарифы будут введены и как они будут рассчитываться. Также пока неизвестно, что странам надо будет сделать, чтобы освободиться от них.

Ранее Трамп пригрозил РФ вторичными пошлинами за возможный срыв переговоров по Украине.