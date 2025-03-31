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Политолог оценил намерение Трампа баллотироваться на третий срок

Политолог Мезюхо назвал исполнимым желание Трампа баллотироваться на третий срок
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Kevin Lamarque/Reuters

Намерение президента США Дональда Трампа баллотироваться на третий срок вполне реализуемо. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал политолог Иван Мезюхо.

Эксперт не исключил, что за время правления Трампа могут быть приняты поправки в законодательные акты, касающиеся выборов в США.

«Я думаю, что в принципе в ближайшие годы в США будут характерны противостояния судебных органов. Они уже начались. <…> Эти противостояния могут иметь далеко идущие последствия для разбалансировки гражданского общества в США», — сказал политолог.

Накануне Трамп заявил о серьезности своих высказываний о возможном третьем президентском сроке, несмотря на запрет, установленный 22-й поправкой к конституции США.

Президент Соединенных Штатов, ссылаясь на поддержку со стороны «многих людей», отметил, что вопрос о его выдвижении на третий срок пока преждевременен, но не исключил такой возможности в будущем.

Он указал на существование потенциальных путей обхода существующих правовых ограничений.

Ранее на Украине предложили отсрочить президентские выборы.

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