Россия пообещала дать ответ на высылку дипломатов из Молдавии

Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва ответит на решение Кишинева объявить персонами нон грата трех сотрудников посольства Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«Москва даст соответствующий ответ», — заявили в российском внешнедипломатическом ведомстве.

В понедельник, 31 марта, министерство иностранных дел Молдавии объявило трех сотрудников посольства Российской Федерации персонами нон грата. Молдавская сторона заявила, что решение «основано на явных доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова». Также в МИД Молдавии прибыл посол России в Кишиневе Олег Озеров. 28 февраля министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщал, что в республике перенесли аккредитацию российского посла.

Ранее Молдавия расторгла межправительственное соглашение с Россией.