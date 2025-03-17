Эксперт прокомментировал затягивание Молдавии с аккредитацией посла РФ

Директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников назвал затягивание властями Молдавии процесса аккредитации посла РФ Олега Озерова большой ошибкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Шорников отметил, что Озеров ожидает возможности вручить верительные грамоты главе Молдавии с сентября 2024 года, однако украинский посол Паун Роговей, назначенный на должность в начале февраля этого года, уже был принят президентом Молдавии Майей Санду 13 марта. Эксперт подчеркнул, что с дипломатической точки зрения официальный Кишинев допустил серьезную ошибку.

По словам Шорникова, вручение верительных грамот, хотя и является в значительной степени формальной процедурой, остается обязательным ритуалом. По его словам, в мировой дипломатической практике это служит подтверждением взаимного признания правительств двух стран.

«В данном случае очевидно, что у [президента Молдавии Майи Санду] с режимом [главы Украины Владимира] Зеленского полное взаимопонимание. А вот принимать Россию такой, какая она есть, в Кишиневе явно не хотят», — сказал эксперт.

В МИД Молдавии ранее заявили о расторжении соглашения с Россией о функционировании культурных центров. После этого российское посольство в Кишиневе осудило решение молдавских властей о закрытии Русского дома, назвав его поспешным и противоречащим двусторонним соглашениям.

Ранее в Молдавии под домашний арест отправили чиновника, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ.